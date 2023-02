Las definiciones de Marcos Bulgheroni durante el evento

Bulgheroni destacó el resultado de las inversiones privadas: “En los últimos 5 años Vaca Muerta cuadruplicó su producción de petróleo y casi triplicó su producción de gas no convencional. Hoy la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta está en 276 mil barriles diarios mientras que la de gas no convencional está en 48 millones de m3/día. Esperamos seguir creciendo por los próximos años hasta alcanzar unos 750 mil barriles diarios de petróleo y unos 150 millones de m3/día para 2030”.

En ese sentido, remarcó que en diez años las inversiones en la cuenca se triplicaron y llegaron a los u$s6,000 millones. “PAE viene invirtiendo en promedio u$s400 millones al año en la cuenca. Esto viene acompañado de una producción que se incrementó un 45% en el último año en BOE y que proyecta un incremento promedio del 20% para los próximos años”, puntualizó.

El ejecutivo afirmó que nada de eso sería posible sin “el entorno de inversión, junto con la dinámica de discusión dura pero centrada en la producción con los sindicatos, que nos permitió tomar decisiones de inversión de relevancia”. Y resaltó como otro elemento clave la “dinámica virtuosa de trabajar en conjunto para el desarrollo común de la cuenca” entre las empresas. “Este oleoducto es un ejemplo claro de esto”, consideró.

“Necesitamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado, los sindicatos y el sector privado invirtiendo en gasoductos, oleoductos y terminales marítimas, para liberar el potencial exportador del país. Y así generar un importante ahorro de divisas, un impacto positivo en la balanza energética del país y la posibilidad de crear miles de empleos de calidad”, concluyó.