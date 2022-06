Las exportaciones de aceite de girasol crecieron el 180% (ayuda para sumar divisas)

Por Yanina Otero La guerra entre Rusia y Ucrania convulsionó el mercado de las materias primas pero también generó nuevas oportunidades para el comercio mundial. Una de ellas es que el Gobierno de India dispuso la eliminación temporal de los aranceles para la importación de aceite de soja y girasol. En el primero de los casos, las empresas que operan en el país están más que aprovechando la situación porque entre enero y mayo los envíos del producto crecieron 180% interanual y justamente India fue el principal comprador.

Según la estadística del Ministerio de Agricultura, en los primeros cinco meses del año se exportó a India poco más de 170.500 toneladas de aceite de girasol, cuando un año antes los envíos representaron 60.300 toneladas. En el caso del aceite de soja, la medida parece no haber movido la aguja porque en el comparativo interanual incluso los envíos se redujeron, pasando de más de 1,2 millones de toneladas en mayo de 2021 a 870.000 en el mismo período de este año.Respecto de las empresas que están aprovechando esta oportunidad, en primer lugar se ubica la gigante Viterra, que en Argentina opera como Oleaginosa Moreno y exportó más de 127.000 toneladas. Muy atrás se ubicó como segunda la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda que exportó 50.600 toneladas. El tercer lugar fue para Bunge con envíos por 34.000 toneladas y en el cuarto puesto se ubicó Aceitera General Deheza (AGD) con 30.000 toneladas. Esta última firma incluso está concretando inversiones para crecer en este rubro porque no solo exporta sino que también es una las principales abastecedoras de aceite de girasol en el mercado interno. En tanto, el cuarto puesto fue para la empresa de capitales nacionales Molinos Agro con 29.000 toneladas y el quinto lugar quedó en manos de la china Cofco con 25.000 toneladas. Lo cierto es que estas empresas mandan no solo en el negocio del girasol sino también en el resto de los productos de la agroindustria.En el acumulado hasta mayo la china Cofco exportó poco más de 4,5 millones de toneladas de granos sin procesar, lo que representa el 16% del total que ascendió a 27,8 millones de toneladas. Bastante muy cerca en el segundo puesto se ubicó Cargill con 4,2 millones de toneladas (15,4%), seguida por ADM con 3,5 millones de toneladas (12,7%). El cuarto y quinto puesto fue para Bunge y Dreyfus con 3,3 y 2,5 millones respectivamente y el sexto lugar quedó en manos de Viterra con 2 millones de toneladas, apenas poco más que las nacionales ACA y AGD que exportaron 1,9 millones de toneladas y 1,5 millones de toneladas respectivamente. Finalmente en cuanto a los subproductos y aceites, Viterra continúa liderando por mucho en ambos rubros. En harina y expeller acumuló 2,7 millones de toneladas que se traduce en el 22% del total que fue de 12,4 millones de toneladas. A su vez, en el segmento aceites su participación fue del 25,5% con poco más de 590.000 toneladas sobre un total de 3,2 millones.