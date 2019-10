Las reservas del Banco Central, ¿cuántas son realmente?

Por otro lado, los encajes de los bancos en el Central son una reserva precautoria que están obligados a hacer los bancos privados cuando un ahorrista constituye en ellos un depósito en dólares. Dado que las corridas cambiarias en Argentina se acompañan de masiva salidas de depósitos de los bancos, esos encajes también forman parte del acervo con que cuenta el Central para sostener la estabilidad cambiaria y financiera. De esa manera, no corresponde restarlo a las reservas ya que no es lo mismo su existencia que su inexistencia. Acaso, ¿hubiera logrado el Central contener el último pánico cambiario si no hubieran existidos esos encajes en sus reservas? Claramente no, porque la existencia de esos encajes permitió financiar la salida de depósitos mostrando que había liquidez para ello y alejando, de esa manera, el riesgo de una nueva confiscación de depósitos.

Más compleja es la situación de las reservas constituidas por yuanes provenientes del swap con China. Especialmente porque en la última negociación se introdujo una cláusula que ata su posible activación a la vigencia del acuerdo con el FMI. La poco clara situación en que se encuentra el crédito stand by con el organismo financiero, en el marco de un recambio de sus autoridades, con la cuota de u$s5.400 millones de septiembre congelada, el programa monetario de cero emisión abandonado, abre dudas sobre su continuidad. De esa manera, la posibilidad de convertir los 130.000 millones de yuanes a dólares descansa en la vigencia de un acuerdo cuyo estado de situación es muy poco claro.

* Director Centro de Estudios Scalabrini Ortiz