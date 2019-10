Lavagna: "Si la economía no arranca, no habrá solución al problema de la deuda y el déficit"

Lavagna en IDEA.jpg El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, disertó durante un evento empresario, donde la moderadora fue la periodista de Ámbito, Liliana Franco. NA

“¿Por qué estuvo tan aburrido en el debata presidencial?”, le preguntó la periodista. “Fue aburrido porque creo que el problema de los derechos humanos hoy es el hambre en la Argentina. Y me extrañó que los que no tienen muchos votos van por la derecha, y los de la izquierda hablaron de Ecuador. Por ero posiblemente estuve aburrido”, respondió el exfuncionario.

El ex ministro de Economía reconoció que su "manejo de cámaras no es" bueno, y aseguró que "sería terrible no reconocerlo".

"¿Qué haría si es presidente?", repreguntó Franco. “El tema del hambre ya lo hablamos con el Gobierno y pedimos que esté en un programa de emergencia”, indicó Lavagna.

“Después está los temas de mediano y largo plazo: poner la economía de pie y trabajo, trabajo. La economía del futuro se define si hay trabajo. Veo una preocupación por dos temas: el tema del déficit fiscal y la deuda. Esos problemas no van a ser resultados, olvídense que esos temas sean resueltos si la economía no arranca, si no genera empleo e inversiones, no habrá solución”.

Tras una exposición en la que trazó un panorama internacional de la economía y la forma en que afecta al país, Lavagna contestó algunas preguntas del público empresario que lo escuchaba en el salón central del hotel Sheraton.

El postulante presidencial, el único de los seis en disertar en el encuentro marplatense, reiteró que no tiene intenciones de sumarse a gestión nacional alguna si no consigue llegar al Poder Ejecutivo, aunque sí su espacio está dispuesto a dialogar.

"Soy solo candidato a presidente, punto. Pero Consenso Federal es un espacio político que lleva nueve meses reflexionando sobre programas y ha hecho de un gobierno de unidad nacional una bandera. Por consecuencia, si alguien nos invita a una mesa de negociación, Consenso Federal va a estar ahí, lo que no significa que yo tenga que tener un cargo, soy solo candidato a presidente", expresó.

Lavagna viajó a Mar del Plata junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; su hijo y diputado nacional, Marco Lavagna; y el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.