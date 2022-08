Keanu Reeves protagonizará una serie producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese

Sam Shaw (Castle Rock de Hulu) está a bordo como escritor, showrunner y productor ejecutivo. DiCaprio y su socia en Appian Way, Jennifer Davisson, serán productores ejecutivos junto a Martin Scorsese. Este último estaba previamente establecido para dirigir lo que sría una película para Paramount Pictures con DiCaprio como protagonista. Finalmente Reeves, después de meses de negociación, protagonizará y producirá la serie que aterrizó en Hulu para su desarrollo en 2019 que contará con Todd Field como director.

¿De que tratará la serie protagonizada por Keanu Reeves?

Basado en la novela de Larson, la trama gira en torno a Daniel H. Burnham (Reeves), un arquitecto exigente pero visionario que se apresura a dejar su huella en la historia con la Feria Mundial de Chicago de 1893, y el Dr. HH Holmes, el primer asesino en serie moderno de Estados Unidos y el hombre detrás del notorio "Murder Castle" construido a la sombra de la feria.

Rick Yorn, Stacey Sher, Field y Mark Lafferty también son productores ejecutivos de la serie. Aún no se ha determinado un recuento formal de episodios.

Scorsese y DiCaprio se han unido anteriormente para las películas Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island y The Wolf of Wall Street.