Lewandowski vota por Messi

El goleador del Barcelona también habló del cruce que tuvo con Messi luego de la victoria de la Argentina ante Polonia, por 2 a 0, en el tercer y último partido del grupo C del Mundial de Qatar 2022. “Solo puedo decir que fue una bonita conversación. No quiero explicar sobre qué hablamos pero fue un diálogo encantador”, señaló el ex Bayern Münich de Alemania. Por último, el goleador polaco deslizó su deseo de jugar con Messi en el Barcelona: “no depende de mí, pero por supuesto. Vemos que ahora juega más como un armador de juego, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque también sigue marcando. Ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”.