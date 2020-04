Coronavirus: los animales también se lavan las manos

Por un lado tenemos una orangutana, conocida como Sandra y que vivió 25 años en el Ecoparque de Buenos Aires, que habita el Center for Great Apes, en Florida. Ella vio como sus cuidadores eran exhaustivos con el lavado de manos y no tuvo mejor decisión que copiarlos.

Sandra.mp4 Sandra la orangután comenzó a lavarse las manos porque vio a todos sus cuidadores haciéndolo repetidamente durante la crisis del #COVIDー19 #coronavirus. Twitter

Por otra parte, el video de este tierno camaleón que al ser acercado a una canilla con agua corriendo la sujeta y se la escurre entre las dos patas. No sabemos si se trata de un camaleón precavido o simplemente el animal no entendía qué era esa rama que se deshacía entre sus dedos.

camaleón.mp4 Este amistoso camaleón decide lavarse las manos para prevenir el coronavirus COVID-19. Twitter

Ambos animales son muy cómicos en sus intentos por copiar a sus dueños, pero también dejan un mensaje importante: no debemos olvidarnos de lavarnos bien las manos por más que se esté en cuarentena. Por eso, para pasar esta crisis de coronavirus COVID-19 siempre hay que lavarse bien las manos y no salir de la casa si no es totalmente necesario.