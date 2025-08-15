Lanzan robot de cocina que revoluciona la experiencia culinaria: cientos de recetas y oportunidad de negocio

La compañía argentina con 45 años de trayectoria apuesta por la innovación tecnológica sin perder la esencia de la cocina casera.

Con el robot de cocina Rein, la compañía invita a reinventar la cocina, desatar la creatividad y disfrutar de cada plato.

En un contexto donde la innovación en el ámbito gastronómico es tendencia, Essen lanzó Rein , su primer robot de cocina . Este lanzamiento no solo marca un hito en la historia de la marca, sino que inaugura una nueva categoría de productos pensada para fusionar tradición y tecnología, y potenciar el crecimiento del negocio a través de su modelo de venta directa.

El robot de cocina Rein se destaca por su interfaz intuitiva, que ofrece recetas personalizadas y soluciones versátiles, acercando el placer de cocinar con la tecnología más avanzada.

“Rein no llega para reemplazar la cocina casera, sino para acercarnos aún más a ella. Es tecnología pensada para simplificar, inspirar y hacer que cocinar sea más fácil, más rápido y más disfrutable”, afirma Helga Yasci , directora de Essen, y una de las herederas de la empresa fundada en 1980 por Wilder Yasci en la localidad santanfesina de Villa Cañás, cercana a Venado Tuerto.

De hecho, los dos hijos Yasci - Helga y Wilder (h) hoy a cargo de la compañía- bautizaron Rein al robot de cocina en homenaje a unos de los apellidos de su madre Mirta , quien también fue la que eligió el nombre "Essen" para la empresa argentina líder en soluciones para la cocina hogareña, porque le hacía recordar a la comida casera de sus abuelos alemanes.

Según comentaron sus dueños, Essen refiere a una localidad de Alemania , en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en la región del Ruhr, de donde se inspiró Mirta , pero también significa "comida" . Y no es casual que Helga y Wilder recuerden el llamado a comer de cuando eran niños: " Kinder, es ist Essen da!" ("chicos, la comida está lista").

Helga y Wilder (h) Yasci hoy lideran la compañía fundada por su padre en 1980 en Santa Fe.

Una estrategia para ampliar el negocio y sumar emprendedores

Con este lanzamiento, Essen busca no solo revolucionar la cocina hogareña, sino también abrir un nuevo segmento de consumidores y potenciar el desarrollo comercial de más de 20.000 emprendedores que integran su red de venta directa, el corazón del modelo de negocio de la compañía desde hace más de cuatro décadas.

“Este propósito nos acompaña desde hace 45 años, guiando cada decisión, cada producto y cada evolución”, señala Yasci, quien asegura que Rein representa un puente entre la tradición y la modernidad culinaria.

Características y propuesta comercial

Rein no es un electrodoméstico más: es un sistema de cocina completo, que combina gran capacidad, alta potencia y robustez, diferenciándose dentro de su categoría.

Además, se comercializa con una propuesta única: incluye una sartén o cacerola Essen de regalo, reforzando la premisa de tecnología y durabilidad en un solo paso.

Rein al robot de cocina Essen Rein tiene una pantalla táctil de 8.9 pulgadas, que sirve para seguir paso a paso para cada receta, con imágenes, instrucciones y modo automático.

Todas las recetas y contenidos fueron desarrollados 100% por Essen, con el objetivo de brindar una experiencia confiable y auténtica. La plataforma ofrece recetas exclusivas creadas por chefs y cocineros, que inspiran y guían cada preparación.

Rein también cuenta con 16 programas automáticos, como cocción manual, balanza, fermentar, cocción al vapor, turbo, cocción lenta, saltear, cocinar y revolver, mantener temperatura, prelavado y cocción huevo, entre otros.

Los 8 beneficios del robot de cocina Rein

Todo en uno. Reemplaza +20 electrodomésticos. Desde pesar hasta cocinar al vapor, amasar, batir o hervir. Rein lo hace todo en un solo equipo. Cociná en grande. Jarra de 3 litros: ideal para cocinar para toda la familia o hacer meal prep. Vas a poder preparar grandes porciones sin complicaciones. Fuerza para todo. Potencia de 1200W: Rinde al máximo incluso en cocciones exigentes. Su motor permite resultados rápidos y homogéneos. Materiales que resisten. Componentes resistentes y duraderos: incluye jarra de acero inoxidable, cuchillas reforzadas y accesorios pensados para el uso diario intensivo. Recetas en primer plano. Pantalla táctil de 8.9 pulgadas: guía paso a paso para cada receta, con imágenes, instrucciones y modo automático. El match perfecto. ¿Sartén o Cacerola?: los que se registraten en la webd e Essen+ pueden acceder a una Sartén o una Cacerola gratis. El match perfecto para Rein. Recetas 100% probadas por Essen. Encontrá +500 recetas sin costo: todas las recetas están testeadas y optimizadas para funcionar perfecto con Rein. Y se actualizan constantemente. Calidad Essen. Garantía oficial por 3 años: cocina con confianza, todos los días.

Innovación con propósito: cocinar es más que preparar alimentos

Presente en seis países de la región (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México), Essen reafirma su convicción: cocinar es un acto de amor, conexión y bienestar. A través de Rein, la compañía invita a reinventar la cocina, desatar la creatividad y disfrutar de cada plato.

Fundada en 1980, Essen es líder en la fabricación de productos de alta calidad para la cocina casera, con una trayectoria de 45 años basada en la innovación y el compromiso con el bienestar.

Su modelo de venta directa, sustentado en una red de emprendedores, continúa siendo el motor de su crecimiento en Latinoamérica. Rein ya está disponible a través de la red oficial de emprendedores Essen.