Miami lidera la demanda de viajes al exterior para el primer semestre

Desde la agencia Travel Services, sostienen que Miami este año viene con “viento de cola” dado que hasta el calendario de feriados nacionales favorece la demanda por la cantidad de días que uno puede planear una estadía sin que se le descuenten vacaciones. Como los feriados fueron anunciados recientemente, no existía todavía la posibilidad de anticiparse tanto en el tiempo. El calendario oficial es entonces una variable adicional que está alimentando la demanda de viajes a Miami en los feriados de febrero (prácticamente está todo vendido en fechas de Carnaval), marzo, abril y junio .

La agencia reconoce que tras anunciarse el calendario oficial de feriados con fines turísticos el 31 de diciembre de 2023 por medio del decreto 106/23 publicado en el Boletín Oficial, las consultas por teléfono y medios digitales sobre Miami aumentaron un 45% y las compras un 25% respecto al promedio que tuvo el mismo destino anterior a este anuncio.

“Miami con el nuevo calendario de feriados lidera la compra de viajes a destinos internacionales y a la vez expone una nueva tendencia que busca reducir los costos de viaje con el uso del “dólar billete” para pagar. Existe una diferencia de casi un 30 por ciento para quien evita la tarjeta y paga en dólar billete. En las últimas semanas han aumentado en un 40% los viajes vendidos al exterior que se concretan vía transferencia de cuentas en dólares o depósito de dólares”, señala Boutet.

¿Viajarán este verano más argentinos a Miami que en 2023?

Según las ventas de Travel Services, Miami en 2024 lidera la venta de viajes al exterior, muy distinto de 2023 cuando quedó detrás de Cancún y Río de Janeiro. Vale aclarar que el mercado de viajes el año pasado fue muy particular y extraordinario ya que tuvieron mucho impacto los viajes al mundial de Qatar que se dio apenas 15 días antes de las vacaciones de verano. El contexto de las vacaciones en 2024 es más normal y, en este sentido, Miami, según la demanda recibida, suma chances de continuar siendo el destino preferido de los argentinos para viajes al exterior aún después de la temporada de verano.

¿Cuál es la semana de enero con mayor afluencia de argentinos en Miami?

La tercera semana de enero será el pico de presencia de argentinos en Miami según indican las ventas logradas en Travel Services.

¿Cuál es el fin de semana largo con mayor demanda a la fecha?

Los fines de semana XL de Carnaval y Semana Santa, en este orden, son las principales fechas con mayor demanda de viajes. Carnaval corre con la ventaja de que febrero aún son vacaciones. En Travel Services esperan que en el correr de las semanas Semana Santa supere las ventas de Carnaval. Aún hay margen de tiempo y producto para sumar nuevas ventas.

¿Cuál es el valor promedio de un vuelo a Miami durante el primer semestre de 2024?

El promedio de un pasaje a Miami desde Buenos Aires se ubica entre los $800.000 y $1.700.000 por persona con impuestos incluidos.

¿Cuánto sale una noche en un hotel 3 estrellas ubicado en el centro de Miami para el fin de semana de 5 días de Semana Santa?

Desde $150.000 la noche para dos personas con impuestos incluidos.

¿Ya se activaron compras de anticipo para vacaciones de invierno?

Después de los dos feriados mencionados del primer semestre no hay concentración de demanda importante para otra fecha. Algunas semanas de abril ya cuentan con buena afluencia pero no se destacan en particular unas por sobre otras. Sin embargo, Travel Services confirma que ya empezó a recibir demanda desde finales de diciembre de 2023 para los meses de julio y agosto de 2024 como anticipo de compra para las vacaciones de invierno.