Mujeres chefs al mando en la Argentina

Una canción coreana es la historia de An Ra Chung, quien junto con su suegra Seung Ja Joo, decidió abrir las puertas del restaurante en el barrio de Flores. Juntas determinan todas las recetas que se replicarán en la cocina y según palabras de sus propios dueños es “un restaurante en honor a las mujeres”. La cultura oriental es el máximo exponente para la degustación de platos como el NokDu BindeTok, una deliciosa tortilla frita con carne de cerdo y el Bulgogui, carne vacuna con sabor agridulce. El nombre del restaurante nació a partir de una homónima obra de teatro en la que Chung participaba, y luego, tradujo su historia al cine argentino.

La tornería de Camila, el restaurante de cocina de autor ubicado en Colegiales, aún conserva la magia de la victoria. La argentina Camila Pérez resultó ganadora en el reality -Dueños de la cocina- y decidió abrir su propio espacio, luego de haber trabajado en más de 55 restaurantes entre Argentina, España, Brasil y Uruguay. “Creo que las mujeres luchamos más por nuestros derechos hoy en día, eso también se ve reflejado en la cocina, hoy nos imponemos más. Como jefa de cocina, empresaria y dueña, no veo ninguna diferencia entre géneros, yo me planto de la misma manera en la que se puede plantar un varón. Lo único que nos diferencia es la fuerza, quizás solas no podemos levantar una bolsa de varios kilos de verduras por ejemplo, pero sí podemos hacerlo entre dos”, comenta Camila.

Catalino es otra propuesta llevada a cabo por mujeres: un restaurante a puertas cerradas cuyas dueñas son dos hermanas, Mariana y Raquel Tejerina. Su premisa son los ingredientes frescos y directos de los productores, con una cocina 100% agroecológica. Ubicado en Colegiales, al igual que La Tornería, tiene una novedad que convoca hasta a los más curiosos: su carta cambia cada 15 días. El concepto busca generar en los comensales preguntas acerca de lo que consumen, persigue una nueva forma de alimentarse, una más consciente.

Para Tejerina existe una falsa creencia sobre que una mujer no puede hacer ciertas cosas. “Por ejemplo, que no puede dirigir una cocina porque no tiene la fuerza de un hombre, y sin embargo, si vas al campo, ves a esas mujeres, cargar canastas de no sé cuántos kilos de verdura y cosechar al sol”, opina. La dueña de Catalino, agrega que debería haber una Ley de cupo en el sector: “Muchos restaurantes no aceptan mujeres en su equipo, y son de los más ‘famosos’, eso es una vergüenza.”

Según Dolores Ibarra, Directora Comercial para Latinoamérica en TheFork, las mujeres entre los 25 y 45 años son quienes más eligen hacer sus reservas a través de su app. “Son muchas veces las mujeres las que deciden aventurarse y probar cosas nuevas, desde platos de la gastronomía internacional hasta cocina regional. También, cada vez son más las que encaran nuevos proyectos y se convierten en dueñas de sus propios restaurantes”, cuenta la ejecutiva.