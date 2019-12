El chile, picante pero saludable

Además, reduce el riesgo de muerte por cualquier causa en un 23% en comparación con aquellos que normalmente no lo usan, según un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology.

El estudio, coordinado por los epidemiólogos del IRCCS Neuromed of Pozzilli, en colaboración con el Instituto Superior de Salud, la Universidad de Insubria en Varese y el Cardiocentro mediterráneo de Nápoles, se basó en el análisis de los hábitos alimenticios de 22.811 personas, cuyo estado de salud fue monitoreado durante un promedio de ocho años.

"El aspecto más interesante es que la protección proporcionada por el chile es independiente del tipo de dieta adoptada en su conjunto, o si se come de manera saludable, o si se elige una dieta menos saludable, el efecto protector del ají es el mismo para todos", dijo la primera autora del trabajo, Marialaura Bonaccio, epidemióloga.