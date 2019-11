Lifschitz logra Presupuesto con retoques de Perotti

“Fue un gran acuerdo político”, dijeron a este medio desde las filas de Frente Progresista Cívico y Social. “Se destrabó esta semana, después de una charla entre Lifschitz y Perotti. Ahí bajó la espuma”, aseguraron desde el peronismo, donde no obstante, creen que la definición conforma a medias. La votación terminó con 40 votos a favor y apenas 4 en contra, para un proyecto que concentra toda la tensión de un enmarañado proceso de transición entre Lifschitz y Perotti.

En las primeras reuniones para ordenar el pase de mando, los emisarios de ambos rincones habían acordado que el Presupuesto sería elaborado por el equipo de Perotti. Según los socialistas, fueron los mismos legisladores del PJ quienes no extendieron el plazo legal al actual Gobierno y por lo tanto presentaron el proyecto al Senado para cumplir con los plazos constitucionales. Luego, el Senado, con mayoría PJ, aprobó el proyecto, dejando entrever una interna en el peronismo de Santa Fe.

Sin embargo, ayer, sobre el filo, Perotti logró introducir una serie de modificaciones, como las tendientes a ganar flexibilidad para pasar gastos de capital a gastos corrientes, previsiones para tomar deuda por $12.300 millones para obras o quitar de los recursos deudas de Nación por unos $15.000 millones. “Las variables macroeconómica no son óptimas, había una sobreestimación de recursos y una subestimación de gastos corrientes. Es decir, vamos a contar con menos plata y a tener más gastos que lo que indica el Presupuesto de Lifschitz”, dijo a este medio Leandro Busatto, diputado del PJ y referente de kirchnerismo local.

“Es una victoria política de Lifschitz, que logra tener aprobado el Presupuesto durante la transición”, manifestaron desde el socialismo. Justamente, ayer el actual gobernador y su ministra de Producción, Alicia Ciciliani, se reunieron con Daniel Arroyo, próximo ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, para poner a disposición dos programas provinciales: Plan Acunar y Nueva Oportunidad. El primero apunta a la elaboración de una leche de fórmula maternal; mientras que el segundo se enfoca en la contención de los jóvenes. Más allá del contenido, Lifschitz mostró una terminal directa con la Casa Rosada en momentos en que se definía la batalla central con Perotti.

En el PJ la sensación fue la del mal menor, por un acuerdo que destrabó el proyecto pero que no conforma las necesidades del plan de gobierno. Además, aún mastican la decisión de los senadores que no demoraron el tratamiento del proyecto, pese a los ruegos de Perotti. Es que el trazo grueso de la pauta de gastos mantiene los lineamientos que estableció Lifschitz, donde incluso se toma en cuenta una estructura de gabinete con catorce ministerios, cuando Perotti planea contar con doce. “Le dimos racionalidad a un Presupuesto que no es bueno. Es la primera vez en la historia santafesina que un gobierno electo no elabora el Prespuesto”, sostuvo Busatto.

Por su parte, el diputado electo del PJ Héctor Cavallero aseguró: “Este Presupuesto garantiza una gobernabilidad transitoria. Estamos en total desacuerdo del método empleado por el gobierno saliente”. “Esto fue una falta de respeto monumental”, señaló por su parte el senador nacional Roberto Mirabella.