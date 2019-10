Lifschitz reclamó $12.000 millones a Nación por deudas y medidas de Macri

En el encuentro con la prensa local también estuvieron presentes el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y el fiscal del Estado, Pablo Sacone. El objetivo fue brindar detalles de la reunión que mantuvieron ayer junto a otras 15 provincias para exigir a Nación la restitución de los recursos cercenados.

Lifschitz manifestó que los cambios tributarios y la reducción del IVA en los alimentos que decidió el Gobierno nacional “son medidas positivas en términos de beneficiar a los sectores populares y ponerle plata en el bolsillo a la gente para reactivar el consumo, pero tuvieron como consecuencia la pérdida de recursos que le corresponden a las provincias en virtud de la Ley de Coparticipación”.

En ese sentido, el mandatario agregó: “A raíz de esto hicimos una presentación a la Corte, no para que se anulen las medidas que tomó el gobierno en beneficio de la gente, sino para que el gobierno no le quite recursos a las provincias y nos compense por la pérdida de casi 4.000 millones que representa para la provincia en estos cuatro meses”, enfatizó el gobernador.

El gobernador de Santa Fe afirmó que Nación aún no cumplió con el aporte para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, “que representan otros $ 5.800 millones”.

“A eso hay que agregarle que el gobierno de manera unilateral dispuso un reperfilamiento de la deuda en bonos y esto ha afectado a Santa Fe; nosotros teníamos una inversión de $ 1.200 millones en Letras del Tesoro de la Nación (Letes), reservadas para los compromisos externos. En virtud de este reperfilamiento de la deuda, no podemos hacer efectivos esos bonos, o sea que es otro perjuicio adicional para la provincia y que estamos reclamando”, siguió Lifschitz.

Asimismo, Santa Fe solicitó al ministro del Interior Rogelio Frigerio un aporte de mil millones de pesos en concepto de ATN para municipios y comunas de la provincia que “atraviesan una difícil situación financiera”. La suma total ronda los $11.000 millones. También cuestionó el final el año pasado de los subsidios nacionales a la energía y el transporte.

"Todo esto configura una clara acción de este gobierno nacional que, lejos de apuntalar al federalismo como dice en los discursos, produce nuevamente una pérdida de la capacidad presupuestaria en los gobiernos provinciales, restándonos capacidad de actuación y posibilidades de financiar el funcionamiento provincial”, enfatizó.

El gobernador también se refirió a la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por el recorte de coparticipación entre 2008 y 2015, que tiene fallo favorable de la Corte Suprema y que en el caso San Luis ya está en una instancia más avanzada. En tierras puntanas, el gobernador Alberto Rodríguez Saá ya solicitó embargos a Nación por $20.500 millones ante la falta de acuerdo con la Casa Rosada para hacer efectivo el pago.

En cuanto al litigio de Santa Fe, aún el máximo tribunal no fijó el monto, y Lifschitz lo calculó en términos actualizados en unos $80.000 millones.

“Se encuentra pendiente el pago de la deuda histórica que asciende a 80 mil millones de pesos y estamos esperando un fallo inminente de la Corte para que intime al gobierno a hacer efectiva esa deuda”, señaló.