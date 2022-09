Liga de gobernadores: cumbre sin mandatarios opositores

Inclusive, en agosto, fueron tajantes con el presidente Alberto Fernández para pedir medidas de combate contra la inflación y de reactivación económica, en la previa de la llegada de Sergio Massa al Gabinete.

Ahora, el comunicado difundido el viernes por Axel Kicillof señala “la proliferación de campañas sistemáticas de odio y violencia” como causal del ataque contra la vicepresidenta. En ese sentido, indica que “la convergencia inusitada de injurias, agravios y acusaciones infundadas promueven un clima propicio para ejecutores dispersos”.

Sin embargo, desde los gobiernos radicales de Mendoza y de Jujuy, de Rodolfo Suarez y Gerardo Morales, respectivamente, señalaron a este medio que no se sumarían al encuentro, mientras que el tercer mandatario de Juntos por el Cambio, el correntino Gustavo Valdés, tenía agenda en la provincia hasta después del mediodía y no dio señales de que fuera a participar. De hecho, el mendocino Suarez estará en Buenos Aires pero para firmar convenios hídricos con San Juan y la empresa de aguas de Israel, pero evitará el paso por el CFI. La rionegrina Arabela Carreras -Juntos Somos Río Negro- también estará en la Capital Federal y si bien está invitada al convite, no podrá estar por razones de conectividad aérea, ya que tiene vuelos programados por vuelos de línea vía Bahía Blanca.

Gobernadores de otros sellos provinciales, como el misionero Oscar Herrera Ahuad o el neuquino Omar Gutiérrez no habían anoche confirmado presencia.

Asimismo, en la esfera PJ, Perotti confirmó anoche que no estará por cuestiones de agenda en la provincia.