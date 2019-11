Ligia Piro pone en marcha otra gran selección de canciones de amor

Con respecto a lo que provoca el reencuentro con Lew, la artista asegura que “ya dejamos grabadas varias canciones para armar lo que será el segundo disco. Para estas presentaciones vamos a hacer algunas canciones nuevas y otras del disco anterior. Pero no quiero dejar de lado el folklore ni otro género que suelo abordar”.

Luego de una gira que los llevó a recorrer diferentes lugares del país, Piro sostiene que “hay públicos que no están acostumbrados al café concert. Que vienen más de los festivales. Sentarte a escuchar es un acontecimiento. Tiene que ver con recordar y ponerse a descubrir tal o cual canción de un repertorio que atraviesa a diferentes generaciones. Un público que va de los 15 a los 80 años. Está claro que no me voy a poner a cantar trap, pero me gusta lo que tiene que ver con la música popular, el jazz y la bossa nova. Todo eso que está relacionado con aquellas canciones que aparecían en reuniones familiares y que solo bastaba con que uno saque la guitarra para que todos lo acompañemos”.

Entre los artistas que Piro y Lew abordarán en este nuevo material, figuran Cole Porter, Leon Russell, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Cuchi Leguizamón, Jorge Fandermole, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. “Empezamos a proponer entre los dos armando en base a un cifrado y viendo qué arreglo se le puede dar. Pero además partimos siempre de la base del jazz y después vamos a la bossa nova; pero siempre tengo anotados en lo personal, valses y zambas y cosas del rock nacional que me gustan”, asegura la cantante. Y en relación con qué le genera la interpretación de los clásicos, Piro dice que tengo mis caballitos de batalla que me complementan el repertorio que hago porque nunca le tuve miedo al cambio de género en un mismo show, porque se puede transmitir más desde distintos idiomas y lenguajes musicales. Con ´Barro tal vez´, me pasa que la hago hace muchos años y nunca tiene nada que ver una versión con otra. Y eso tiene que ver con el que el compromiso sí es el mismo”.