Lilo Lilo, un cocodrilo olvidado que vuelve en la era digital

La historia es simple. Un mago lo crió, lo llevó a cantar en público pero al pobre bicho le agarró miedo escénico. Una familia se lo encontró después, ya crecidito, en el piso superior de su nueva casa. Ahí volvió el mago, y cartón lleno. Para más, ese personaje, entre comprador, histrión y sospechoso, está a cargo de Javier Bardem, que se luce a fondo y casi se roba la película tomando como fuentes de inspiración y ejercitación al norteamericano Donald O’Connor y el mago español Juan Tamariz. Otro español, Javier Aguirresarobe, atiende la fotografía, una empresa australiana hace la magia digital, y el dúo Benj Pasek y Justin Paul (“La La Land”) provee unos cuantos temas propios y ajenos, tan melosos como melódicos, entre ellos “Top of the World” y “How Sweet It Is To Be Loved By You”, Y, si, es un cocodrilo sensible, muy querendón.