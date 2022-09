Lino Patalano dejó la huella de un pionero

“Hice todo lo que tenía ganas. Cuando algo no funcionó bien a nivel público pero a mi me gustó, eso no me hizo arrepentir de haberlo hecho. Uno puede equivocarse con el gusto de la gente pero el productor trabaja para el público. Hay recuerdos imborrables como haber traído al país a Liza Minnelli, Shirley MacLaine, el American Ballet, el Ballet Nacional de España y Philip Glass. De eso no te olvidas. Y si me equivoqué en algo fue trabajando para la gente y pensando en el gusto de la audiencia. Siempre me guié por el olfato y la intuición, por lo general coincidí más veces de las que no acerté.”