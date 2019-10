Lipovetzky: "Habrá que ver si Macri querrá continuar liderando el espacio"

Daniel Lipovetzky: Es difícil hacer un balance general, pero creo que este gobierno hizo algunas cosas bien como la lucha contra la corrupción, la transparencia, hemos tenido una política de género importante con leyes muy buenas como la paridad electoral, que entrará en vigencia a partir de las elecciones, la ley que quita la responsabilidad parental a los padres autores de femicidio –que es una ley mía–, la discusión sobre la legalización del aborto, una política social expansiva, el gobierno ha mantenido y promovido muchos planes sociales. En el debe, tenemos a la economía.

P.: ¿Qué falló?

D.L.: En un país donde no lográs disminuir la pobreza e incluso la aumentaste y donde tenés un contexto inflacionario como el actual, claramente la economía fue el “debe” de esta gestión y sin duda creo que fue el factor de la derrota de las PASO. Los economistas tienen que decir por qué falló el plan económico, si bien la intención era la correcta, es difícil tratar de hacer cambios estructurales en un país como el nuestro con tanta desigualdad. Hay que pensar en atender esa situación que marcó los cuatro años de gobierno.

P.: ¿Por qué considera que aumentó la inflación?

D.L.: Esa no es la discusión. Aunque sea un 50 o 60 por ciento es alta. La discusión es que es cierto que hemos tenido crisis inflacionarias en los últimos 60, 70 años y que ningún gobierno logró resolverla y cuando la logro resolver fue a costa de una recesión enorme que luego llevo a la crisis del 2001. La inflación no la resolvió el kirchnerismo ni este gobierno y es el gran desafío para quien venga.

P.: ¿Por qué cree que Juntos por el Cambio sacó 15 puntos menos que Frente de Todos?

D.L.: La economía fue un factor clave. En un país donde tanta gente no tiene cubiertas las necesidades básicas, el peso del bolsillo en la decisión de un votante es clave. Cuando el votante entra al cuarto oscuro decide con libertad. Siempre recuerdo una propaganda de la izquierda que decía “en el cuarto oscuro los patrones no te ven”. Si no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, seguramente vas a ponderar sobre todo la economía y es lo que hizo que perdamos por 15 puntos. Además la incorporación de Pichetto no alcanzó y existió una falla política al no haber ampliado Cambiemos con anticipación.

P.: De repetirse los resultados de agosto, ¿quién cree que liderará el espacio opositor?

D.L.: (Suspiro). Primero habrá que ver qué quiere hacer Macri, si querrá continuar liderando el espacio por su rol de líder al ser presidente, fundador del PRO y uno de los de Cambiemos o si va a dejar el lugar a otros dirigentes que tienen mucho potencial como son Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, (Alfredo) y también algunos dirigentes del radicalismo como Cornejo o (Gerardo) Morales. Creo que en un escenario de cambio seguramente la decisión, discusión y reconstrucción van a tener que atender a dar mayor participación a nuevos dirigentes que han surgido en este tiempo. Más allá de la suerte electoral que tengan Vidal y Larreta querrán tener mayor intervención y creo que es lógico.

P.: ¿Cómo toma los dichos del presidente sobre el peligro de las mujeres en la administración de las tarjetas de crédito?

D.L.: El presidente ya dijo que no fue la mejor frase y pidió disculpas. No me parece una frase correcta, soy un defensor de los derechos de las mujeres y una frase como esa está en contra de lo que yo pienso. Uno no puede ejemplificar a las mujeres como responsables de una mala administración, es una barbaridad.

P.: ¿Se puede comparar una política de gobierno con la dinámica de un hogar?

D.L.: Tampoco es correcto. La discusión del populismo la dejo para los teóricos, los cientistas políticos y economistas. Creo que hay medidas caracterizadas como populistas que son correctas. Hay que pensar en medidas que beneficien a la gente y no es el punto a analizar si algún teórico las califica como populistas.

P.: Frente a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los jubilados tras la Reforma Previsional, ¿cree que fue un error haberla votado?

D.L.: Creo que el sistema anterior no era el correcto porque estaba atado a la recaudación y también hubieran perdido porque la misma bajó producto de la recesión. Habrá que volver a analizar si el sistema del kirchnerismo era mejor que el actual. Me parece que hay que hacer un balance no sólo del 2018 y esperar para hacer el de este año.

P.: En 2015 había 67 mil millones de dólares en el Fondo de Sustentabilidad y hoy solo quedaron 22 mil millones, ¿cuál fue el destino?

D.L.: No conozco el tema en profundidad. Ese fondo es anti cíclico y tiene que ser utilizado para mejorar la situación de los jubilados. Me parece correcto que se utilice para eso, y de ser destinado para otro fin hay que analizar cada caso en particular.