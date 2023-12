LLEGÓ AL PAÍS LA MOTO KTM 350

KTM Argentina presenta al mercado de nuestro país y a nivel mundial la versión de la KTM 350 EXC-F SIX DAYS, una edición especial que añade gráficos exclusivos e hitos destacados de Argentina en conmemoración de la “97ª edición del FIM International Six Days of Enduro” (ISDE) realizada en nuestro país en el 2023.