Lo de Di María fue solo un susto

El rosarino, de 34 años, fue sometido ayer a estudios médicos en el centro “J Medical” propiedad de la “Juve” y los médicos llegaron a la conclusión de que “la lesión no fue de gravedad y deberá guardar reposo deportivo por 10 días”.

El delantero del seleccionado argentino debió abandonar el partido ante Sassuolo a los 66 minutos debido a una fuerte contractura de su aductor izquierdo que lo obligó a sentarse en el banco de suplentes y colocarse hielo sobre la zona afectada.

“Di María completó una serie de estudios y los resultados arrojaron una distensión menor que se solucionará con reposo”, informó Juventus luego de los exámenes, añadió el periódico Tuttosport.

Por su parte el entrenador de Juventus Massimiliano Allegri admitió que “el problema del aductor de Ángel ya estaba ahí la semana pasada. Se estaba divirtiendo y jugando bien durante el partido, pero tal vez debería haberlo reemplazado antes”, comentó el DT.

Otros motivos que seguramente harán poner contento a Scaloni son los progresos de dos futbolistas que seguramente están en Qatar. Por un lado, el mediocampista argentino Giovani Lo Celso fue presentado ayer oficialmente como nuevo jugador de Villarreal, y expresó su alegría por retornar al club.

“Se hizo un poco larga la espera pero valió la pena. Estoy donde quería estar”, aseguró el rosarino Lo Celso, quien nuevamente fue cedido por Tottenham donde no iba a ser tenido en cuenta por Antonio Conte. “Tenía muchas ganas de seguir en este proyecto y me gustaba la idea de seguir en España”, agregó el ex Rosario Central, que también tenía ofertas del fútbol italiano.

Lo Celso se reencontró con sus compatriotas Gerónimo Rulli y Juan Foyth, quienes participaron del video que realizó el club para anunciar el regreso del rosarino.

Sin embargo, Foyth podría convertirse en las próximas horas en nuevo jugador del Barcelona que busca reforzar su ultima línea por pedido expreso del entrenador Xavi.

En ese contexto, el representante del jugador se reunió en la Cuidad Deportiva del Barcelona con los dirigentes catalanes para dialogar sobre la posibilidad de la llegada del argentino al club culé,

El defensor surgido en Estudiantes de La Plata y con chances de integrar el plantel del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar, llegó en el 2021 al Villarreal proveniente del Tottenham Hotspur en una cifra cercana a los 15 millones de euros.

Foyth fue titular en la goleada del Villarreal por 3 a 0 como visitante el sábado pasado sobre el Valladolid en el debut del equipo “amarillo” en LaLiga española.