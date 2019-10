Lo que se dice en las mesas

Un conocido economista sub-50, devenido en banquero, comentaba a colegas gestores los líos que aún persistían con el tema Letes. Explicó que hay muchos clientes “personas humanas” que estaban con custodia en el exterior y que no están cobrando las Letes por que al estar en el exterior los consideran “personas jurídicas”. Según el banquero el peregrinaje de estos inversores, que se presentaron en Caja de Valores con sus resúmenes bancarios demostrando que tenían las Letes al 30-J en sus cuentas personales y sin embargo no se las pagan, promete una ola de acciones judiciales. Es que se sienten discriminados por lo van no solo contra la Caja sino contra el directorio de la CNV, liderado por Marcos Ayerra, sino también contra ministros, y demás funcionarios. Uno de los gestores acotó que no estaban pagando nada que fuera ley argentina, y todos los corporativos tampoco. Lindo lío se viene, y hablando de litigios “El escocés”, legendario gestor local con lazos internacionales y alto handicap les comentaba cómo estaban jugando fuerte varios “buitres”. Estos inversores, archiconocidos por el país en la última década, vienen “hincándole el diente” a los bonos largos, Discount y Par.