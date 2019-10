Lo que se dice en las mesas

“Se viene el segundo” y la apatía de la gente, frente al próximo debate presidencial en nada cambió. En las mesas financieras se habla de lo que viene, pero los que transitan por la economía real y social sintonizan otro canal, el de la dura realidad, y no miran más allá del día a día, a la espera de que el próximo presidente despeje los nubarrones de dudas que se ciernen sobre la economía argentina. En las trincheras financieras de la City se siguen escuchando los reclamos de los reperfilados inversores (en esta sección se adelantó que en la industria esperan una ola de reclamos judiciales de parte de los cuotapartistas que aún no cobraron). En tal sentido, un conocido gestor local hacía hincapié en el error de la CNV que dejó libre albedrío para reestructurar. “Es cierto que no podía sacar una solución única para todos los fondos, pero se ha generado una anarquía que deja muchos heridos”, explicaba. Con relación a la política, nadie espera, por más que se escuchen clamores, que Alberto Fernández adelante su gabinete y menos el económico. De modo que hasta el 28 no se conocerían nombres concretos. Mucho ruido y pocas nueces. Si mucha puja por el área energética. Entre las inundaciones bonaerenses, el IPC de septiembre (5,9%), las crecientes brechas cambiarias, la caída de las ventas y demás yerbas, la atención de la gente ni repara en el próximo superclásico, que ya de por sí impactará en los ánimos populares.