Lo que se dice en las mesas

¿Alguien en su sano juicio creía que las jornadas cambiarias previas al 27-O iban a ser apacibles? Y menos después de los resultados de las PASO. Todo lo que se estuvo viendo era esperable, no agarró a nadie por sorpresa. Ya no era una cuestión de a cuánto estaba la tasa. Sino cuánto se podía aún dolarizar. El único problema es que al BCRA cada vez le quedan menos balas. Pero esto es una historia repetida de las crisis cambiarias criollas y de toda la previa electoral. Lo cierto es que mientras los bunkers presidenciables velan las urnas hasta el domingo todo el mercado, incluso Don Alberto y Don Mauro, piensan en el día después. Mejor dicho, en el tránsito hasta el 10-D. Ni qué hablar del 11-D. Pero de eso ya se hablará próximamente. Lo que nadie duda es de que el próximo lunes el billete tendrá otro valor. ¿Podrá esperarse un movimiento disruptivo, como le gusta decir a los jerarcas del BCRA? Es muy posible. Es más, es lo más probable. Las apuestas giran en realidad a con qué se va a desayunar el BCRA el lunes. Lo más escuchado en las mesas en las últimas jornadas fue el famoso jingle ochentoso “exchange holiday”, más conocido como “feriado cambiario”. ¿Lunes y martes?, preguntaban los operadores. Lo cierto es que en el Central trabajaban a destajo con miras a la apertura del próximo lunes. Incluso recontrataron a un exBCRA, experto en normativa cambiaria, para afinar el cepo o bien diseñar otro esquema. No hay chance, sea cual fuere el resultado electoral se descuenta el advenimiento de un nuevo marco cambiario. Don Guido Sandleris, jefe del BCRA, no quiere quedar pedalenado en el aire el lunes, por eso recurrió a viejos artesanos, ya jubilados, del Central que sobrevivieron a varias batallas cambiarias para pergeñar el cepo 2.0. Claro que nadie esperaba, y menos de un presidenciable, que lanzará frases a lo Duhalde (como la célebre, “El que depositó dólares, recibirá dólares”) como hizo el candidato frentista al intentar calmar los ánimos de los tenedores de argendólares. Por eso ayer en las sucursales se intensificaron las compras y retiros de los minoristas.