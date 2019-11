Lo que se dice en las mesas

Almuerzo de gestores en cercanías del Malba, varios de ellos riverplatenses más inquietos sobre dónde se jugará la final de América que en la transición, donde el tema Leliq duró hasta el café. Uno de ellos señaló, para ilustrar el ánimo del mercado, que muchas grandes empresas habían adelantado el pago de salarios porque tenían temor hasta a la cuenta corriente de lo que podía pasar el lunes pasado tras los comicios. Menos mal que no hubo balotaje en CABA sino hasta quizás no hubieran decidido lo del cepo. Según recabaron con colegas de EE.UU. hay preocupación porque la situación se está deteriorando rápidamente y no se está pensando en ningún plan integral. A todos les preocupa el panorama monetario. La demanda de dinero se cae y ante eso el BCRA aumenta la liquidez. Temen un rebote inflacionario muy grande en pocos meses si sale mal. Respecto de la deuda siguen pensando en el caso ucraniano pero hay un wishful thinking de que sea más cercano a la uruguaya, lo cual no tiene sentido. Uno de los comensales mostró una planilla de la gente de IEB donde proyectan el actual nivel del contado con liqui compatible con la situación patrimonial del BCRA y tendiendo hacia $90 en la medida que se avance a diciembre. Los motivos son claros: las reservas seguirán cayendo por el pago de deuda y los pasivos monetarios aumentando. La brecha es el tema. Ahí otro gestor aportó un dato histórico de PPI: desde 1963 en 24 de 57 años hubo control cambiario. La brecha promedio desde 1963 fue 20%. En los años con controles subió al 55% con un pico de 110% entre 1971/75. Entre 2012/15 la brecha promedio fue 53% con techo en 80% previo a la devaluación de enero 2014. O sea la brecha llegó para quedarse. Hacia fin de año ven así el dólar no oficial bien arriba por lo que el oficial debería acompañar para no disparar la brecha con el consiguiente impacto inflacionario. ¿La bomba de Leliq se activó? Ampliaremos.