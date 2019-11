Lo que se dice en las mesas

Pero lo cierto es que entre las mesas de operaciones locales y extranjeras existe el convencimiento de que no hay que esperar ningún plan integral ni de estabilización a los que los argentinos se acostumbraron en las últimas cuatro décadas. De lo que más se habla, como probable programa a partir del 10-D, es lo que ya en el mercado bautizaron, cariñosamente, como el “Plan Peruca”. En los próximos días daremos algunas pistas sobre los pilares de este plan, por lo pronto lo que hay que saber es que todo está al borde del desfiladero. Y sobre todo, se viene un verano movido. Hay casi un requisito sine qua non para poder empezar a pensar en que hay una chance: acelerar la negociación de la reestructuración de la deuda para aspirar a sobrevivir al verano. Para eso resulta imperioso que el presidente electo calibre bien la estrategia de la política exterior, porque si acierta en ella tiene chances de acertar en la economía. De lo contrario, no. Mucha muñeca, calle, barro, rosca y política serán necesarios para quedar bien con Dios y con el Diablo. O sea, posicionarse entre el eje Bolsonaro-Trump y el de Maduro. Al respecto, la cumbre del “Grupo Puebla”, hoy y mañana en Buenos Aires, es un gran desafío o más bien un problema para Don Alberto, quien luego del sorpresivo y fenomenal gesto de apoyo de Trump debe procurar no alejarse de Washington.