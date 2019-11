Los Addams vuelven a la vida en la animación

Un mérito de estos renovados Locos Addams es su capacidad de entretener al público de todas las edades, mas allá de que los buenos gags y las situaciones, que siempre mantienen una sonrisa en medio de varias explosiones de carcajadas, no sufran por lo deshilvanado de una trama que se pierde por momentos en sucesivas historias que no logran cerrar del todo, incluidos los esfuerzos de los Addams por congeniar con los vecinos del pueblo cercano, los intentos de Merlina por ir al colegio, y los conflictos de nuevos personajes no tan interesantes. Pero solo bastarían las escenas musicales, con Largo tocando clásicos soul a tres manos (gracias a la ayuda de Dedos), o el prólogo con la boda de Morticia y Homero, para recomendar esta divertida resurrección.

“Los locos Addams” (“The Addams Family”, EE.UU.). Dir.: G. Tiernan y C. Venon. Animación