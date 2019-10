Los colibríes de Amalia Amoedo: el regreso de la belleza

Al ingresar a la galería de la calle Arroyo un pianista crea un clima retro. La melodía pegadiza transporta al espectador al pasado, y la muestra comienza frente a un aparato de TV diminuto. “Ese video lo hicimos en 1999, después hicimos un remix. Están Gustavo Bruzzone, Fabio Kacero y lo filmamos en la casa del hermano de Kacero. En esa época hicimos tres muestras juntos, Benito Laren, Leo Chiachio y yo, que hacía muy poco arrancaba en el mundo del arte. Son tres videos diferentes sobre ‘Los Ángeles de Charlie’ y me pareció lindo mostrarlos. La gente me pregunta: ‘¿Hace cuánto que pintás?’ La verdad es que hace muchos años que me dedico al arte. Por cuestiones de la vida no es a lo único a lo que me dedico; las pérdidas familiares me impidieron ocuparme enteramente, tengo otras responsabilidades, pero nunca lo abandoné”.