Los costos del transporte de cargas aumentaron 18% en el primer trimestre

El considerable incremento en el Índice de Costos de marzo se está produciendo tras la muy elevada suba en febrero (+7,2%) y la gran inflación de costos en todo el 2021 (+48,9%), la segunda más alta en 20 años luego del récord en 2018 (61,5%).

Debido a las cifras registradas durante el primer bimestre (+9,8%) y la proyección de marzo, el Índice Fadeeac podría registrar un aumento acumulado del 18%, sólo en el primer trimestre del año. De esta manera, se está verificando una marcada aceleración de los costos del Transporte de Carga, en forma paralela al también notorio incremento del Combustible, destaca el informe. En el comparativo con la inflación minorista, luego de cerrar el año prácticamente 2 puntos debajo de la inflación (49% ICT vs. 51% IPC), los últimos incrementos del ICT en enero y febrero ubican al índice de costos un punto por encima de la inflación minorista en el primer bimestre (9,8% vs. 8,8%). Esta brecha es posible que se amplíe a cuatro puntos en el primer trimestre (proyección 18% ICT vs. proyección IPC -inflación minorista- 14%).

Los precios mayoristas, por su parte, volvieron a marcar una fuerte alza en febrero de 4,7% (similar al IPC) y acumulan 8,6% en el primer bimestre. Para marzo se espera una importante suba de los precios de los hidrocarburos mayoristas (el rubro Petróleo y Gas acumulan 4,1% en el bimestre).

En cuanto al Combustible en particular, a las fuertes subas aplicadas en las estaciones de servicio se suman aumentos superiores en los precios mayoristas vía granel, del orden de hasta el 15% adicional. Esta situación complica la normal operatividad del sector, reportándose menor disponibilidad de gasoil, así como también cupos y topes para la carga en diferentes puntos de la Argentina.

