Los directores rojos

En su pretensión de que Chernobyl no fuese el desastre por el que sería siempre recordado, Mijail Gorbachov emprendió rápidamente reformas que no sabía bien dónde terminarían pero que sí lograron hacerlo a fines de los ochenta enormemente popular fuera de Rusia. Aún cuando el humo radiactivo todavía se expandía y la limpieza de las zonas contaminadas se llevaba cientos de vidas, la reformas de Gorbachov hicieron que CNN, The Economist y demás medios occidentales lo retratasen como un héroe.