Los Hornos: Ramos Padilla reveló que fiscal nunca acusó por toma

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, aclaró que el fallo que archivó las actuaciones por una toma pacífica de terrenos fiscales en Los Hornos no se debió a que la ocupación se produjo “durante el día” sino porque no hubo acusación fiscal y el conflicto se encauzó en una Mesa de Diálogo con la anuencia del Estado Nacional, dueño del predio. “La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo ‘durante el día’ es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo”, indicó Ramos Padilla en una resolución aclaratoria firmada ayer.