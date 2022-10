Los noruegos a-ha celebraron en el Polo

Tal como en los 70 Abba puso a Suecia en el mapa de la música pop global, en la década de los 80 fueron los a-ha quienes demostraron antes que nadie que en Noruega también se podían hacer hits y giras por todo el planeta. Pero más allá del éxito en los charts, este trío nórdico siempre tuvo detalles musicales sutiles y sonidos originales, dentro de un pop suave con momentos enérgicos como cuando tuvieron a cargo el tema de la película de la serie Bond “Thye Living Daylights”. Separándose y juntándose intermitentemente a lo largo de las décadas, el trío no iba a celebrar sus 40 años de carrera con pequeñeces, así que decidieron hacer algo que nadie nunca había hecho: se fueron a grabar ese excelente disco a un estudio armado a 80 kilómetros del Circulo Polar Ártico –de ahí el apropiado título “True North”- acompañados por la Artic Philarmonic Orchestra dirigida por Anders Elijas. El cineasta Stian Andersen documentó estas extrañas tres semanas de grabación de un disco que tiene de todo menos lo que se podría esperar del pop ochentista basado en sintetizadores. Lo que no implica que el tecladista Magne Furuholmen no esté a cargo de un tercio de la composición de esta música que va desde la balada acústica más simple con las que se lleva muy bien el cantante Morten Harket, y excelentes participaciones de la guitarra de Pal Waaktaar Savoy para lucirse junto a la sinfonía.