Los plazos fijos en pesos ya ofrecen tasa negativa

El director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, coincidió con que la caída en los rendimientos de Leliq impacta de manera negativa en las tasas de los plazos fijos. Planteó que, en el mediano plazo, “es muy difícil saber lo que pasará con el nivel de tasas porque aún se desconoce cuál será la política monetaria del próximo gobierno: si aumenta la liquidez monetaria (es decir, emite) puede que la tasa baje un poco más en el inicio pero después suba por mayor inflación”. Spotorno planteó que “el ahorrista está atrapado porque no puede invertir en bonos porque van a ser defaulteados; no puede comprar dólares oficiales ni optar por plazos fijos porque pierde plata. Lo único que le queda son los dólares alternativos o algunos fondos comunes de inversión que inviertan en activos latinoamericanos o de empresas, pero eso no está ausente de riesgos”.

Para Buteler, “el problema es que los plazos fijos se convierten en un rendimiento negativo para el ahorrista porque pierde frente a la inflación. Para estas personas está bastante complicado para defender su dinero”. El especialista puntualizó que “el Estado está a punto de renegociar la deuda, sin un panorama cierto y está limitado el acceso a la compra de dólares en el mercado oficial. Lo que debe hacer el próximo gobierno es rearmar el sector de deuda en pesos para ofrecer una alternativa a los inversores”.

El economista Martín Tetaz destacó que, con el nivel actual de inflación, es “difícil que las tasas bajen aún más” y planteó como opción para los ahorristas instrumentos como “una caución bursátil que –para que se entienda fácil- es como un plazo fijo de la Bolsa y permite disponer del dinero en menor tiempo aunque no cubre toda la inflación”. Como alternativa, también propuso “colocar los ahorros en instrumentos en dólares, como los ADR o los CEDEAR”.

El Banco Nación ofrece una tasa de interés del 46% anual por un plazo fijo a treinta días; el Ciudad abona una tasa del 45%; el Provincia fijó la tasa en el 43%; y el Banco de Córdoba, en el 44%. Según el reporte diario de la autoridad monetaria, entre los bancos privados, el Santander y el Galicia pagan 41% anual por un plazo fijo a treinta días; Supervielle, 42,5%; Francés, 42%; HSBC, 40%; ICBC, 41,7%; Macro, 35,5%. Hay otras entidades que también informan sus tasas de plazos fijos online para no clientes: el Banco Bica y el de Formosa abonan 45%; el Banco de San Juan y el de Santa Cruz pagan 42%; y el Banco Más Ventas, 35%.

M. L.