Los récords golpean la puerta (a cuenta de una promesa de paz)

La Fed ayuda. Es contención cuando la confianza flaquea y lubricante cuando, como ahora, se recupera. Dos rebajas de tasas sirvieron para aliviar la travesía en el desierto durante la tormenta. Mañana alumbraría la tercera en un contexto diferente, con la economía en el brete pero los mercados flameando en las alturas. Si la guerra de comercio obligó a proveer soporte monetario; la paz en ciernes le debería permitir cumplir su promesa tácita, gatillar un recorte por última vez y dar las hurras hasta una nueva emergencia. ¿Y cómo lo tomarán los mercados? El fin de la baja de tasas es la mejor señal de que no se trata del fin de ciclo. No se necesita más asistencia (como el desempeño bursátil sugiere). Y hay que ver el bosque, no el árbol. Es un escuadrón de bancos centrales el que abrió los grifos, no sólo la Fed. Sus efectos demoran, no terminan de derramarse. El BCE, por caso, comenzará en noviembre con una nueva etapa de expansión cuantitativa. Y si falla, la presión para usar la política fiscal a fondo vendrá del BCE y será difícil de contrariar.