Los secretos de Marcelo Gómez, el hombre que forjó a Del Potro

“Este mundo es muy exitista: si no sos campeón, no existís”. Entre mates y un numeroso grupo de niños que juegan al tenis, Marcelo Gómez planta bandera y desarrolla uno de sus postulados filosóficos básicos. El “Negro”, histórico formador de Juan Martín Del Potro, no cree sólo en las victorias, sino en el camino que llevan a ellas y en el desarrollo de los chicos.