Los Stones recobran un concierto de 2012

En 2012 los Rolling Stones sacudían al mundo con su gira “50 & Counting Tour” que, como es costumbre desde hace décadas, fue acompañada por un compilado titulado “Grrr”, que tenía la novedad de salir editado en todos los formatos posibles de hace una década. Ahora, “Grrr Live!” se concentra no en toda esa gira sino en un único y por varios motivos memorable concierto que tuvo lugar el 13 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey, y que contó con muchos invitados especiales, empezando por un vecino del barrio, Bruce Srpringsteen. El show se publicitaba para el pay per view. También hay lugar para Lady Gaga y los Black Keys, aunque el gran momento de este doble álbum es el reencuentro con el guitarrista Mick Taylor, protagonista de obras maestras como “Sticky Fingers” que brilla como en los mejores tiempos para un extenso “Midnight Rambler”. Además, aún está Charlie Watts en la batería y el repertorio incluye casi todos los hits clásicos de Jagger y Richards deseables, mas algún cover atípico como “Who Do You Love”, de Bo Diddley.