Lucas Ghi: "El municipio de Morón se precarizó, hubo una contracción de la agenda"

“Estoy entusiasmado. Coronamos el esfuerzo colectivo de muchos vecinos y vecinas y organizaciones políticas que teníamos aspiraciones de volver a conducir el estado para ponerlo en sintonía con las principales demandas de la comunidad”, cuenta Ghi en una charla íntima con Municipios. “En esta última etapa hubo una disociación manifiesta entre lo que hacía el Estado y las prioridades de la comunidad”, afirma, a días de haber recuperado, con el 47% de los votos, un distrito clave en el mapa electoral del Conurbano bonaerense.

Periodista.: ¿Cuáles son esas prioridades?

Lucas Ghi: La agenda social es el gran tema. Esto se puede desagregar en cuatro subtemas: el primero es la comunidad alimentaria. Morón no tenía comedores en 2015. Teníamos otros problemas, pero la gente comía en su casa. Hoy el distrito tiene 50 comedores comunitarios. La idea es restablecer el ámbito de la mesa familiar. El segundo ítem es la emergencia educativa. Tenemos escuelas que están atravesando una situación muy delicada. La emergencia habitacional es el tercer aspecto que hay que atacar urgente. Hay muchas dificultades, producto a la ineficiente política en materia habitacional. Y el otro tema prioritario es la emergencia sanitaria. El hospital hoy está paralizado, no tiene los más elementales insumos para funcionar.

P.: ¿A qué se debe?

L.G.: Principalmente a la deuda muy grande que tiene con los proveedores

P.: ¿Cómo atraviesa la transición?

L.G.: Me imaginaba la transición con el mismo espíritu con que la transitamos nosotros en 2015, cuando los roles estaban invertidos. Me tocó acompañar y ponerme a disposición de las autoridades entrantes (Ramiro Tagliaferro). Fue un camino transparente. A dos días de nuestra salida, se pagó el aguinaldo, a la semana empezaron las colonias de vacaciones y ningún servicio se vio afectado. Hoy la situación pareciera no ser la misma.

P.: ¿A qué se refiere?

L.G.: La última liquidación de haberes de la semana pasada correspondiente a los sueldos de octubre se pagó muy mal. No se pagó ni la antigüedad ni las horas extras. Se comprometieron a normalizarlo en el transcurso de esta semana. Veremos

P.: ¿Cómo analiza la gestión de Ramiro Tagliaferro?

L.G.: Nosotros teníamos una agenda diversificada. Iba desde el planeamiento estratégico de la ciudad a la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica, pasando por políticas de sustentabilidad, género, etc… Estos últimos años el municipio se primarizó. Hubo una contracción de la agenda.

P.: ¿Dónde cree que estuvo centrada la gestión del gobierno saliente?

L.G.: En una idea del municipalismo de los años 80 y no en una agenda de políticas públicas que se corresponden con las demandas de la gente. El viejo municipio del ABL ya quedó en la historia. La gestión anterior pareció desconocer esto. Además, golpearon enormemente el bolsillo de la gente, porque el incremento de las tasas en estos últimos 4 años no estuvo en sintonía con la evolución de los servicios.

P.: ¿Cuál es hoy la principal demanda del vecino?

L.G.: La seguridad, la prevención, el desarrollo productivo, las políticas de género, el medioambiente, etc… La mayoría de estos temas no estuvieron en la agenda de la gestión actual.

P.: Muchos intendentes de Cambiemos impulsaron el corte de boleta a nivel municipal. En algunos municipios esta estrategia se tradujo en resultados positivos. ¿Por qué en Morón no fue así?

L.G.: Porque logramos contener esa avanzada, producto de la historia que tenemos en la localidad y de la relación que logramos construir con nuestra comunidad en el marco de 16 años de gobierno. Ese registro todavía está presente. Cuando Cambiemos pretendió localizar la elección en Morón, nos encontró bien parados. De hecho sacamos algún punto más que en las PASO.

P.: ¿Cuáles son las virtudes que valora el vecino de Lucas Ghi?

L.G.: Es una respuesta difícil. Creo que la sinceridad, la cercanía, la sensibilidad. La construcción de vínculos con las instituciones de nuestra ciudad, entre otros aspectos.

P.: ¿Qué rol ocupa el espacio Nuevo Encuentro?

L.G.: Es un espacio fundante del Frente de Todos en el distrito. Lo había sido de Unidad Ciudadana. También explica en buena medida el triunfo en las pasadas elecciones.

P.: ¿El kirchnerismo encontró su refugio en la provincia de Buenos Aires?

L.G.: Ese resultado contundente también expresa que hay un registro positivo de la experiencia de 12 años de gobierno del kirchnerismo. En la provincia es donde más se sintieron las políticas de agresión a la industria, al comercio, a las pymes.

P.: ¿Qué relación tiene con Axel Kicillof?

L.G.: Axel reúne los atributos que debería tener cualquier gobernador. Con él tengo la mejor relación, de mucho vínculo, de mucho diálogo. Le reconozco la capacidad de escucha. Es una persona que combina solvencia técnica con compromiso militante. Ha construido muy buenos equipos y tiene una enorme capacidad de liderazgo. Estoy muy entusiasmado con Axel. Hará una gran gestión en la provincia de Buenos Aires.