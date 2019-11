Lula: "Dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila"

“Cuando me fui de aquí tenía una misión. Estuve solo y durante 580 días me preparé. Me preparé para no odiar a mis torturadores. Dormí con la conciencia tranquila”, expresó Lula, quien este viernes dejó el penal de Curitiba en el que estuvo detenido desde abril de 2018 por corrupción y lavado de dinero en el marco de la causa por el Lava Jato. Su liberación fue posibilitada por una decisión de la corte suprema que modificó las normas sobre el momento en que las penas de prisión deben comenzar a ser ejecutadas.