Machín, en lucha contra los enemigos de las mascotas

Favorecida por una intensa actuación de Luis Machin, que realmente pone el cuerpo y moviliza al espectador, “Siete perros” se inspira en la noticia periodística de un hombre que tenía no siete, sino nueve perros en su departamento, bien cuidados, pero igual tuvo que ir a mediación por las quejas de una vecina. Casos así no son excepcionales. Por lo común el hombre se ve obligado a perder sus perros o mandarse a mudar con ellos. Y ese es el conflicto que acá se plantea, con un viudo que ya va para grande, por no decir viejo, tiene la hija y la nieta viviendo en otro país, depende de la diálisis para seguir viviendo, y de los perros para sentirse acompañado y en familia. No es mala persona, ayuda a sus vecinos, y casi todos lo ayudan.