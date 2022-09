Macri acusó al kirchnerismo de usar atentado para “una cacería”

El expresidente sostuvo que el propio ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, “estableció un vínculo directo entre editoriales de diarios, radio y televisión y el ataque a Cristina Kirchner”.

“Esta atribución es tan irracional como el propio atentado y puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios de comunicación independientes y, a continuación, a la democracia misma”, advirtió el exmandatario. En esa línea, amplió: “Por eso vengo acá a advertir a la opinión pública sobre esta maniobra que está usufructuando el atentado a Cristina Kirchner para alentar la persecución a la prensa y a la Justicia. Usan la oportunidad para debilitar dos columnas esenciales de la democracia y, en ese acto, cambiar el curso de los acontecimientos judiciales que todos conocemos”.

“Remarco con énfasis que no hay ninguna posibilidad de democracia sin libertad de prensa y que la libertad de expresión no es solamente el resultado de la falta de prohibiciones, sino también de la ausencia de amenazas y amedrentamientos; un derecho de todos los argentinos como lo expresa la Constitución Nacional. Estamos atentos, estamos juntos, creemos en la libertad de prensa y en la independencia de la Justicia, creemos en la democracia. No nos dejamos confundir”, concluyó.

A lo largo del domingo, funcionarios y legisladores del Frente de Todos cuestionaron las declaraciones de Macri y se pronunciaron en contra de la “violencia” discursiva y los “cálculos electorales”. El ministro de Obras Públicas , Gabriel Katopodis, le pidió a Macri que “deje de lado cálculos electorales y los mensajes que buscan confundir y dividir”.

“Millones de argentinas y argentinos que quieren vivir en paz esperan una posición clara y contundente de su partido”, escribió Katopodis en su cuenta de Twitter. Además, recordó que “hace pocos días, en el hecho más grave desde la recuperación democrática, intentaron asesinar a Cristina Kirchner y la Plaza de Mayo se llenó””.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, criticó al exmandatario: “Hipocresía absoluta esta declaración! Parece que negás tu afinidad con el discurso de odio, el curro de los derechos humanos, tu intento de impunidad a los genocidas con el 2x1, tú endeudamiento catastrófico y ningún beneficio al pueblo, tú corte suprema, tu procurador x decreto...”. Cecilia Moreau, cuestionó las declaraciones de Macri: “¿Hasta dónde quiere llegar? La violencia verbal de su discurso es la antesala de la violencia física, ¿no lo entendió?”,