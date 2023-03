Macri comenzó a apostar fuerte a la política de Boca buscando desbancar a Riquelme

Desde el domingo por la noche Macri se metió de lleno en el presente de la institución. Fiel a su costumbre, criticó sin piedad a Riquelme.

“Estoy muy disgustado con lo que está pasando porque es todo lo contrario a lo que él piensa. Boca se transformó en un personalismo de alguien que yo traje al club dos veces. Le reconozco todo lo que hay que reconocer como jugador, que era increíble, y me honra haberlo traído de Argentinos Juniors y después de vuelta del Villarreal, cuando ganamos esa Libertadores que fue su mejor momento. Pero esa forma de conducción prepotente, arbitraria y autoritaria no sirve...”, aseguró.

A mediados de marzo, los primeros disparos contra el actual vicepresidente de Boca vinieron del también expresidente Daniel Angelici, operador judicial de Macri, quien sentenció: “Riquelme se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Muy pocas veces juega bien pero viene de largos años. Hasta en la época en la que estaba yo en los últimos tiempos no jugaba bien. No ha mejorado mucho, se han ido jugadores y se ha perdido jerarquía. Uno ya pasó por esa etapa y desde afuera es un hincha más: siempre alentando, siempre queriendo ver a Boca ganar. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club”.

Riquelme, quien el fin de semana estuvo en los festejos del centenario del club Villarreal, en España, y anoche presenció el sorteo de la Copa Libertadores, se mantuvo en silencio.

“Irá viendo cómo le dan las mediciones”, aseguró una fuente allegada a Macri. La realidad es que mucho tendrá que ver también cómo le va a Boca y a Riquelme de acá a diciembre”.

También Pergolini

Pero no solo Macri cargó contra Román. A pesar de haber formado parte de la lista oficialista, el conductor y empresario Mario Pergolini se convirtió en uno de los principales detractores de la actual dirigencia y, especialmente, de Riquelme.

El disparador fue el delantero Mateo Retegui, que acaba de ser convocado para jugar en la selección italiana y convirtió dos goles (uno a Inglaterra y otro a Malta).

“¿Alguien sabe por qué el goleador del torneo, jugador de selección y demás, no fue nunca considerado en Boca, siempre a préstamo, y ahora, que se rumorea que se va a vender, no supimos quedarnos con el 100% del pase?”, escribió el exvicepresidente.

Lo cierto es que el nacido en San Fernando finaliza su préstamo en Tigre hasta fin de año, pero el Matador cuenta con una opción de compra para quedarse con el 50 por ciento de su pase, valuado en 2.3 millones de dólares. Aunque todavía no es un hecho, está todo dado para que hagan dicha inversión, y de ahí justamente proviene parte de la crítica de Pergolini hacia la dirigencia de Boca. Los dardos por parte de Pergolini es por el sentimiento que guarda Riquelme hacia Tigre, quien se beneficiaría en partes iguales a Boca ante una supuesta venta a Europa y mas sabiendo que ya Inter y Atlético de Madrid lo tienen en la mira.