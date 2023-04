Macri confirmó que competirá en elecciones de Boca y criticó a Riquelme: “Gobierna a su antojo”

Mientras aguarda la llegada de Jorge Almirón, quien sería oficializado en las próximas horas por la comisión directiva como nuevo entrenador, el clima político de Boca empezó a espesarse de la mano del expresidente Mauricio Macri, quien anunció que participará de las elecciones de la entidad “xeneize”, previstas para diciembre próximo, disconforme con el rumbo tomado por Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y titular del Consejo de Fútbol. “Gobierna el club a su antojo. Voy a participar sin duda (de los comicios)”, confirmó el exjefe de Estado en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, aunque no precisó qué rol ocupará en las listas.

No obstante, el líder del PRO ya había anticipado que acompañará la candidatura de Andrés Ibarra cuando Boca cumplió 118 años, el 3 de abril pasado, y se mostraron en un video junto al exministro de Modernización durante su gestión. Además, Macri volvió a cuestionar la manera en la que Riquelme maneja el club, muy egocéntrica según su criterio. “Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Se puede ganar o perder, pero si Boca está por arriba de todas las personas. Si es el que construimos durante 12 años: una institución sólida, fuerte y respetada en el mundo entero, no solo por los 16 títulos que ganamos, sino porque además transmitimos profesionalismo, seriedad, organización”, comentó.

Tras ensalzar su gestión al mando de Boca, Macri fulminó al actual vice, quien formalmente secunda a Jorge Amor Ameal, presidente “xeneize”. “Todo esto hoy, para mí, está en crisis con esta forma personalista de Riquelme para gobernar el club a su antojo”, evaluó el exmandatario, en otra estocada contra el ídolo torcuatense, a quien también había criticado en su libro “Para qué”: “No creo en eso y no me confundo. Una cosa es el jugador Riquelme, que tengo el honor de haber traído dos veces a Boca, de haberlo descubierto cuando era un juvenil, (pero) eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo”.