Macri: "Hay gato para rato". Se despidió de funcionarios

El Presidente encabezó una reunión de gabinete ampliado que colmó la sala del Centro Cultural Kirchner del centro porteño, más que en otras ocasiones y donde dejó claro que quiere estar al frente como nueva oposición y que no se retirará de la política por la derrota. Pero insistió con mantener la coalición Juntos por el Cambio. No estuvieron los gobernadores radicales (se adjudicó al temporal que habría impedido el traslado) ni tampoco Carrió, quien la semana pasada anunció su distanciamiento de la política y la renuncia a su banca (después de las vacaciones).

El clima de despedida lo condimentó un video sobre la campaña que antecedió a las palabras de Macri, orientadas a insistir con la herencia recibida y a imprimir que “se inicia una nueva etapa” en la que “tenemos que estar todos juntos”, algo que repitió el resto de los oradores. Antes que el Presidente hablaron Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto, de quien se dijo “hizo un stand up” y recibió fuertes aplausos del auditorio cuando Macri lo aludió.

Larreta, en definitiva el que tuvo más para festejar el domingo de elecciones, en sintonía con Macri y el eje de la puesta dijo que “tenemos el gran desafío a nivel nacional de ser una oposición no sólo madura, sino también unida”.

Vidal -quien permaneció sentada junto a Diego Santilli cuando habló Macri- hilvanó una alocución pausada y algo extensa, en la que marcó algunas victorias en su territorio como el triunfo en 62 intendencias, nombró las provincias en las que ganó Juntos por el Cambio y también estallaron aplausos cuando mencionó el éxito histórico de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Así, destacó que entonces “hay una parte de la Argentina que nuestro equipo va a seguir gobernando”.

Macri, al cierre, tras agradecer a los funcionarios aseguró haber “logrado transformaciones importantes, trascendentes” y que de los sí se puede “se pudo gobernar con honestidad y todos nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias” y que también “se pudo cambiar la cultura del poder porque hemos gobernado sin abusos, con humildad y generosidad”. Entonces dijo que tenía por delante el desafío de “ ser oposición constructiva que no pone palos en la rueda al Gobierno que entra, nos olvidamos los que nos pusieron a nosotros y cada decisión que tomemos, cada comentario que hagamos tiene que ser inteligente, constructiva y responsable”. Macri dijo a sus funcionarios que “no tenemos que dejar de estar orgullosos de las cosas que logramos. Tiene que ver con haber puesto en marcha un Estado que tenía sus estructuras oxidadas llenas de trabas, de corruptelas y todo eso es lo que fuimos haciendo para que digan esto fue un antes y un después”.

Esta fue la experiencia, el compromiso más importante y más grande que tomé en mi vida, confió, y remató con que “para todos aquellos que desde 2003 me dicen si me voy a retirar de la política les digo que estoy acá, que no me voy a ir a ningún lugar y que junto a este gran grupo de dirigentes que ha ido creciendo y fortificando quiero decir que hay Mauricio para rato, hay gato para rato”.