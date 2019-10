Macri no asistirá al Coloquio de IDEA

En un año electoral, los principales candidatos para la votación del 27 de octubre no estarán en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Primero fue Alberto Fernández (Frente de Todos) el que avisó que no asistirá y este martes se confirmó que el presidente, Mauricio Macri, no asistirá aunque cumplirá con el cierre realizando una teleconferencia. Lavagna es el único candidato que asistirá al encuentro empresario.