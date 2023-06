Macri: “No se puede poner en riesgo la coalición a 8 días del cierre de alianza”

El enfrentamiento entre los socios de Juntos por el Cambio no logra enfriarse y por el contrario los propios dirigentes suman confusión, a menos de veinte días del cierre de listas. La idea de ampliar la alianza incorporando al cordobés Juan Schiaretti, promocionada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales no prospera. El fracaso, igualmente, no termina de llevar la paz a la coalición y ayer Mauricio Macri tomó centralidad en el tema intentando redireccionar la campaña polarizando con Javier Milei y confrontando con el kirchnerismo, pero antes arremetió contra Larreta.