Macri, en último tramo ante gabinete ampliado

Quizá sea la última, aunque hay tiempo para que Mauricio Macri encabece su periódica reunión de gabinete ampliado como hará hoy en el Centro Cultural Kirchner del centro porteño, en lo que será la primera convocatoria a funcionarios y legisladores tras la derrota que el Gobierno sufrió el domingo 27 pasado.El último encuentro de ese estilo, Macri lo organizó después de las PASO y le imprimió esperanza a la tropa con la idea de remontar los resultados desfavorables. En ese sentido tendrá para hoy la posibilidad de festejar algunas victorias como la de tres provincias en que se revirtió la pelea, aunque no fue suficiente para el resultado final.El Presidente, que pasó un fin de semana de descanso en Chapadmalal, se reencontrará con el gabinete ampliado en el exedificio del Correo, a partir de las 15.30, y además de él, hablarán el victorioso Horacio Rodríguez Larreta, quien ostenta un triunfo histórico para la Ciudad de Buenos Aires, y la saliente María Eugenia Vidal, mientras que también lo haría Marcos Peña, para destacar la suma de votos que obtuvo Juntos por el Cambio en la elección general con respecto a las PASO de agosto, aumentando más de 2 millones de adhesiones en ese tramo.La coformación de lo que será la oposición se mostrará incipiente hoy si la reunión, que suele ser abultada, se transforma en un acto de despedida. Sin embargo, Macri remarcará la etapa de transición que está en curso y que comenzará más formalmente esta semana, cuando el presidente electo, Alberto Fernández, regrese de México. En ese sentido, mencionará el trabajo que les viene pidiendo a los funcionarios para que le acerquen una suerte de balance de sus gestiones con lo más destacado para exponer con fin de ciclo.Macri ya se reunió a solas y produjo fotos tanto con Rodríguez Larreta como con Vidal, pero también con su primo Jorge Macri, quien reeligió en el partido bonaerense de Vicente López, pero la de hoy no será una reunión exclusiva del PRO, sino del gabinete con funcionarios hasta rango de directores y también participarán jefes de bloque de Juntos por el Cambio. En el último encuentro, por ejemplo participó (y fue oradora) Elisa Carrió, quien la semana pasada anunció que se retiraba de la política y anticipó su renuncia a la banca a partir de marzo próximo. La legisladora participó de esa reunión de gabinete y mostró su furia por el malogrado resultado de las PASO con frases como “a nosotros no nos van a sacar de Olivos. ¡Nos van a sacar muertos!” o que “hay que aceptar el resultado y modificarlo, pero tengo la certeza de que ganamos en octubre. Van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. El verano europeo es divino”. Macri por entonces dijo que “el camino no es enojarse con el que no nos votó. El camino es ponernos en su lugar, entenderlo y decirle que lo necesitamos. Por eso, no tenemos que aflojar y seguir trabajando para que los argentinos vivan cada día mejor”.