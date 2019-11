Maipú: luego de tres semanas, se definió quién será el intendente

El escrutinio definitivo realizado hoy en la ciudad de La Plata, no marcó diferencias con el provisorio, luego de que las Resoluciones de la Junta Electoral Provincial del 4 de noviembre, y de la Cámara Nacional Electoral del 11 de noviembre dispusieran la realización del acto, no encontrando objeción alguna para su realización.

Así, Rappallini, de Juntos por el Cambio, fue confirmado como intendente electo. “Todas las denuncias realizadas por el Frente de Todos fueron rechazadas por las autoridades electorales, por carecer de todo sustento fáctico y jurídico”, expresó el espacio en un comunicado.

En efecto, con fecha 4 de noviembre del corriente año, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, dispuso rechazar por unanimidad el pedido de impugnación formulado en el marco del expediente Nro. 5200-16.584/19, en los siguientes términos:

“Se presentan (…) apoderados de la alianza “Frente de Todos”; “adjuntan fotocopias en forma borrosa e ilegible de supuestas denuncias incoadas”; “…sin perjuicio de denunciarse que 150 ciudadanos no pudieron emitir su sufragio, no se han identificado los mismos ni tampoco las mesas que pudieron estar involucradas en los hechos motivo de su denuncia”; “los supuestos hechos denunciados resultan de una vaguedad tal, al menos como fueron relatados en esta jurisdicción, que resulta imposible atenderlos”; “no habiéndose identificado (…) tampoco la retención de documentos habilitantes”; “Que por lo expuesto, no existen razones fundadas para que este Organismo de la Constitución no realice el escrutinio definitivo en el distrito de Maipú…” Lo propio decidió en el día de ayer la Junta Electoral Nacional – Distrito Provincia de Buenos Aires, en el marco del Expte. 7129/19, rechazando el recurso presentado por “carecer de todo sustento legal que amerite su admisibilidad”.

El intendente electo se refirió a la noticia con satisfacción y dirigió un mensaje a la comunidad, mostrando su agradecimiento a todas las muestras de apoyo de los habitantes de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, y remarcando que el pueblo de Maipú se expresó en las urnas.

Asimismo, remarcó que seguirá trabajando junto a toda la comunidad, enfocado en el presente y futuro de Maipú. “Nuestra querida Maipú tiene importantes desafíos por delante, y sólo podrán superarse en un clima de diálogo y espíritu constructivo.

Desde nuestro lugar, y agradecidos por la confianza de nuestros conciudadanos, redoblaremos los esfuerzos para seguir construyendo una comunidad cada día más próspera, más segura y más democrática. Ese es nuestro compromiso”, finalizó el intendente electo Matias Rappallini.