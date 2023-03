Malena se metió en la interna FTD

Malena Galmarini sorprendió ayer como portavoz inesperada del ministro de Economía, Sergio Massa. La funcionaria reveló que una posible candidatura a Presidente de su marido no es un tema “que esté todo el tiempo en la cabeza”. “Sergio tiene en claro que no puede ser candidato a presidente mientras sea ministro de Economía. También sabe que no hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que el está poniendo para a hacerse cargo de esta situación del país”, afirmó en declaraciones a radio La Red.