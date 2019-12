Manolo Blahnik cierra su única tienda en Nueva York

"Gracias por haber sido clientes fantásticos en los últimos 38 años", se lee en un cartel colocado en la vitrina del negocio, situado cerca del Museo de Arte Moderno en la 54ta. calle de la Gran Manzana.

No está claro el motivo del cierre del histórico negocio, meta de peregrinación para las fans de "Sex and the City" y para muchas mujeres, no obstante los precios en muchos casos prohibitivos.

Las creaciones de Manolo Blahnik figuran entre las preferidas de las estrellas: de Rihanna a la directora de Vogue, Anna Wintour, ninguna VIP jamás escondió su gusto por esta marca. Y no lo hizo siquiera Michelle Obama ni Jennifer Aniston que cuando se casó con Brad Pitt lucía un par de zapatos de Manolo Blahnik.

Igualmente los zapatos de Manolo Blahnik seguirán a la venta en los grandes almacenes de lujo de Nueva York como Bergdorf Goodman.