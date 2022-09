Manzur dijo que “sin estabilidad macroeconómica no hay paz social” y pidió acordar gastos 2023

Ejes

“Ninguno de los que estamos aquí estamos conformes con los niveles de inflación que ha mostrado nuestro país desde hace ya muchos años”.

Manzur habló de un “proceso sostenido de consolidar la expansión del aparato productivo disminuyendo el déficit fiscal por la vía del crecimiento, que nos lleve a una acumulación de reservas y permita reducir los niveles de inflación”.

“El costo que debimos afrontar en las compras de gas significó un esfuerzo varias veces mayor de lo que debimos afrontar en el invierno pasado. El gasoducto Néstor Kirchner, que se desarrolla según los plazos previstos, nos permitirá generar ahorros por unos u$s1.500 millones en su primera etapa”.

Se reiteró “el principio fijado de no generar más emisión para financiamiento del Tesoro hasta fin de año”.

En cuanto a la quita de subsidios: “Quien menos consume o menos ingresos tiene paga menos; quien más consume o más ingresos tiene, paga más”.

“Levamos 21 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica. Durante el primer semestre, la actividad económica acumuló un avance de 6,3% en relación a enero-junio de 2021”.

“La recaudación tributaria ascendió en junio a $1,68 billones, lo que representa un incremento del 82,1% respecto al mismo mes de 2021”.

“La tasa de desocupación se ubicó en el 7% al cierre del primer trimestre del año, con una merma de 3,2 puntos porcentuales respecto al 10,2% de igual período de 2021”.

“En un año, 607.000 trabajadores se sumaron al empleo registrado”.

“El Ministerio de Obras Públicas de la Nación duplicó en un año su cartera de obras: pasó de 2.600 en 2021 a 5.200 en este momento”.

“Nuestro objetivo es generar entre 2021 y 2023, 264.000 soluciones habitacionales en todo el país”.

“Las exportaciones argentinas en el primer semestre del año fueron récord histórico, alcanzando los u$s44.377 millones”.

“Las provincias cerraron la primera mitad del año con un incremento nominal promedio del 64% en su recaudación y una mejora del 4,2% en términos reales. Con este desempeño, el resultado fiscal hace prever que 2022 podría ser el quinto año consecutivo con superávit primario consolidado”.

De esta manera, se ratifica la política de gobernadores que ganan casi siempre sin importar el signo político ni los destinos de la economía nacional. En pocas horas, Diputados sancionará el nuevo Consenso Fiscal, que permitirá subir aún más impuestos como Ingresos Brutos y Sellos.

“La jubilación mínima aumentará un 73,3% en lo que va del 2022, creciendo un 7,9% por encima de la inflación”.

“El valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en dólares se incrementó más de un 40%, desde los 34.000 millones a casi 49.000 millones”.

“YPF tuvo el año pasado su mejor resultado desde 2014 y su margen sobre ventas fue el más alto de los últimos cinco años”.

“Todos sabemos cómo ha impactado el precio a nivel global el GNL. El millón de BTU pasó de poco más de u$s8 el año pasado a superar los u$s30 este año. Más de 230% de incremento ha sufrido en algunos capítulos el precio de la energía. La Argentina en poco tiempo más va a tener la oportunidad no sólo de autoabastecerse en la producción de energía para instalar fábricas e industrias, para agregar valor a lo que se produce en nuestro país, sino que vamos a estar en condiciones de exportar y generar divisas”.

Reclamos

La oposición arrancó con críticas a través de la izquierda sobre educación y políticas de discapacidad. En tanto, el liberalismo vía José Luis Espert alertó sobre el crecimiento del empleo público sin resultados en cuanto a servicios ofrecidos. El socialista Enrique Estévez fue más allá y le pidió la renuncia al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por la “catástrofe ambiental” que generaron -aún siguen- los focos de incendio en varias zonas del país.

Por su parte, el jefe del interbloque federal, Alejandro Rodríguez, dejó sin respuesta a Manzur por un incumplimiento de la ley de solidaridad que activaba una devolución por retenciones a pequeños productores y cooperativas. También llegaron reclamos desde el radicalismo por la ausencia de fuerzas federales prometidas para Santa Fe.

El jefe macrista en la Cámara baja, Cristian Ritondo, sostuvo: “Mientras estamos en la sesión, se dan los números récord de inflación del 7%. Estamos llegando a tres dígitos anuales y de eso no se habla. Y las tasas las van a subir al 100%, ¿creen que algún empresario o pyme pueda producir con esas tasas? Desconocen la realidad”.

Por su parte, el titular del radicalismo, Mario Negri, dejó claro que “el diálogo no es un tuit, no es un WhatsApp, no es primero los diarios y luego te llamo, no es bajemos un cambio, para eso hay que ir al taller mecánico”. Y agregó: “El diálogo es una construcción que el poder debe tomarlo con mucha seriedad, en una sociedad con tanta tensión social y tanta heterogeneidad social y política. Nos preocupa enormemente. Pero el diálogo no se hace yendo a misa, en todo caso confiesen allí sus pecados”.

Negri también aseveró: “En los 1.000 días, el país se ha endeudado a un ritmo de u$s100 millones por día. Además de eso tenemos casi u$s100.000 millones de deuda, 60.000 en pesos indexados por bono CER, y 40.000 con las Leliq con las que iban a aumentar a los jubilados. Desgraciadamente, 19 millones de argentinos son pobres. Con la inflación le estamos pegando en el palo a los tres dígitos”.

De cara al ingreso del Presupuesto 2023, el legislador expresó: “No pongan 29% de inflación, como puso el otro ministro. Si no quieren poner 100%, al menos pónganlo cerca. Queremos ver si las transferencias a las provincias son como corresponden, queremos ver cómo se distribuyen los recursos y queremos saber de qué manera va a financiarse el Gobierno durante este tiempo”.

En medio de las varias respuestas que dio, Manzur confirmó que la Casa Rosada no tiene “ningún proyecto” para eliminar las PASO. Sobre el final, un grupo de legisladores kirchneristas criticaron la gestión anterior y elogiaron -en exceso, en algunos casos- al jefe de Gabinete.