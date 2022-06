Manzur presenta hoy su informe ante el Senado: defenderá datos sobre la recuperación económica

Con la recuperación de la actividad económica desde el segundo semestre de 2020, los indicadores socioeconómicos también comenzaron a recuperarse, aunque de forma más gradual que la actividad. Debe considerarse que ante la afectación del entramado social y productivo durante el período recesivo de 2018-2019 y luego por la pandemia, la reconstrucción de capacidades productivas y de la situación social se vuelve un proceso más complejo y paulatino que el registrado por la actividad. En este sentido, los salarios reales medidos por el RIPTE crecieron 1,6% interanual en diciembre de 2021, registrando la primera suba tras tres años en baja, mientras que el empleo registrado llegó en diciembre de 2021 a niveles máximos desde el inicio de la serie en 2012 (SIPA OEDE), en tanto que el empleo no registrado (EPH) creció a niveles prácticamente prepandemia. Asimismo, la tasa de pobreza descendió al 37,3% de la población en el segundo semestre de 2021, -4,7 puntos porcentuales menos que un año atrás, permaneciendo levemente por encima del registro de 2019 por la ya mencionada gradualidad que tiene el proceso de reconstrucción social, aunque con una tendencia hacia la baja.El Ministerio de Economía informa que la inflación es un fenómeno multicausal y su abordaje debe contemplar un programa macroeconómico integral que contemple la política fiscal, la política monetaria, la cambiaria, y la coordinación de políticas de precios y de ingresos. Esto, junto con la coordinación de expectativas, permite establecer un sendero de reducción de la inflación de manera consistente y sostenible en el tiempo. Considerando que la aceleración inflacionaria del primer trimestre de 2022 respondió principalmente a determinados shocks externos en los precios internacionales debido a la sequía en Sudamérica y el posterior estallido del conflicto bélico en Ucrania -que generaron un impulso adicional en materia de precios alimenticios y energéticos en todo el mundo-, el Gobierno Nacional tomó una serie de medidas para mitigar el impacto de los shocks de commodities en los alimentos que consumen los argentinos.El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca indica, como ya ha expresado en reiteradas ocasiones, que no está en consideración un incremento de los derechos de exportación para los granos. El Ministerio de Economía informa que la Secretaría de Energía ha convocado a audiencias públicas para evaluar la necesidad de segmentar los subsidios, protegiendo particularmente a los sectores identificados como beneficiarios de la tarifa social y de manera tal que el 90% de los usuarios tenga una reducción en términos reales de las tarifas. Esto con el fin de promover la recuperación de sus ingresos en términos reales, muy deteriorados por la doble crisis económica y financiera durante 2018-2019 y la crisis de covid iniciada en 2020.El Ministerio de Economía informa que la reunión que el ministro Guzmán mantuvo en Washington fue una reunión de trabajo para seguir avanzando en cuestiones técnicas y analizar el contexto internacional y las implicancias de la guerra en Ucrania. Adicionalmente, se están llevando a cabo reuniones con el staff del FMI, para analizar el sendero de evolución de la economía argentina ante los shocks inesperados derivados de los sucesos en el plano internacional, que presentan nuevos desafíos en el plano doméstico. Las metas cuantitativas acordadas con el FMI son el resultado primario, el financiamiento monetario y la acumulación de reservas. En estos tres puntos no habrá modificaciones. En el primer trimestre de 2022 se cumplirían las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI.

